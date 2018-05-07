В Краснодаре отремонтировали мемориалы героям Великой Отечественной войны

В городе ко Дню Победы также помоют мемориальные доски, бюсты и памятные знаки.

«До Дня Победы осталось два дня, и все мемориалы необходимо привести в порядок, ведь к ним придут тысячи горожан, чтобы отдать дань памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Параллельно нам нужно завершить инвентаризацию памятников, принять все памятные места на баланс муниципалитета, чтобы постоянно следить за их состоянием», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Работы по текущему ремонту начали в феврале. В порядок привели мемориал у Вечного огня на площади Памяти героев, памятники Жертвам фашизма в Чистяковской роще и воинам-зенитчикам в районе Кубанского государственного университета, воинам-освободителям на площади Победы, мемориалы в Пашковском жилом районе, на хуторе Октябрьском, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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