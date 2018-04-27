В Краснодаре отремонтируют муниципальный концертный зал  

Ремонт в помещении на улице Красной, 122 проведут в течение лета.



Специалисты улучшат акустику зала. Звучание улучшат за счет использования специальных материалов и изменения формы концертной площадки. Полностью заменят зрительские кресла, обновят паркет, покрасят стены и потолок. Также обновят холл на втором этаже.

Муниципальный концертный зал органной и камерной музыки входит в структуру Краснодарского муниципального творческого объединения «Премьера». В нем проходят концерты симфонической, камерной, хоровой музыки, вокальные вечера, открытые уроки эстетики для детей. Рассчитан на 400 посадочных мест.

В 1992 году по предложению ТО «Премьера» мэрия Краснодара приняла решение преобразовать бывший зал заседаний горкома КПСС и горисполкома в муниципальный концертный зал органной и камерной музыки. Специалисты гамбургской фирмы «Рудольф фон Беккерат» 1 сентября 1994 года завершили строительство органа, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник