В Краснодаре отремонтируют более 70 км дорог

Ремонтная кампания стартует весной и завершится осенью 2019 года.

Об этом говорили на совещании, которое провел глава Краснодара Евгений Первышов. Работы запланированы в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Приоритет при выборе участков, всего их 54, отдали улицам с интенсивным движением общественного транспорта и тем, которые давно требуют ремонта.

«В центре у нас достаточно еще много дорог не в асфальтово-бетонном исполнении. Их тоже нужно привести в нормативное состояние. Часть транспорта ушло бы на второстепенные улицы, если там можно было бы комфортно проезжать. Много населения проживает и в сельских населенных пунктах — это большие массивы, связанные с дачными товариществами, дети. Там осуществляется подвоз учащихся, а у нас школьные автобусы зачастую не могут проехать, потому что дороги находятся в неудовлетворительном состоянии», — сказал глава Краснодара Евгений Первышов.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», муниципалитеты Кубани в 2019 году получат от края более 1,1 млрд рублей на ремонт дорог.