В Краснодаре озвучили список участков дорог для ремонта в 2018 году

09 ноября в 17:54

Замдиректора городского департамента строительства Борис Сухов на общественных слушаниях перечислил улицы, на которых планируют провести ремонтные работы.

«Приоритет при выборе отдавался дорогам с движением общественного транспорта и тем участкам улиц, которые требуют текущего, а не капитального ремонта», — сказал он.

По словам Сухова, в предварительный перечень вошли участки дорог не только в центральной части города. Значительный объем работ запланирован в пригороде.

Федеральный проект «Безопасные и качественные дороги» рассчитан на 2017—2025 годы. На ремонт дорог выделят 2 млрд рублей. Из них 1 млрд рублей направят из федерального бюджета, 900 млн — из краевого, 100 млн — из местного.

«Цель проекта — привести улично-дорожную сеть Краснодара, как и других городов страны, к необходимым нормативным требованиям. По итогам выполненных в этом году ремонтных работ уже более 47% магистралей отвечают нормативам. Планируем, что в следующем году этот показатель увеличится еще на 8%. И в 2025 году не менее 85% дорог будут соответствовать требованиям», — пояснил начальник отдела презентационной деятельности, техсопровождения и информационного обеспечения минтранспорта края Антон Марченко.

Замдиректора городского департамента строительства добавил, что после окончательного утверждения списка дорог опубликуют график ремонта, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

С перечнем участков дорог, которые предполагается отремонтировать в 2018 году, можно ознакомиться здесь.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре в 2018 году отремонтируют более 80 км дорог. В краевой столице сформировали предварительный перечень из 61 участка улиц, которые собираются привести в порядок.

В Краснодаре в 2017 году провели ремонт на 46 улицах. Подрядчиков обяжут переделывать дороги в Краснодаре в случае неполадок.

Вернуться на ленту

Источник