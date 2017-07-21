В Краснодаре памятник Ленину из Вишняковского сквера отправили на реставрацию

Специалисты восстановят старейший на Кубани памятник вождю пролетариата.

Об этом интернет-порталу «Кубань 24» рассказал заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко.

«Реставрация идет полным ходом. Срок завершения работ — 30 августа. Реставрацией занимаются специализированные службы, которые имеют соответствующие лицензии на работу с объектами культурного наследия. Заказчиками работ является МКУ «Управление коммунального хозяйства и благоустройства». Был проведен аукцион, победила организация, с ней заключен муниципальный контракт», — пояснил Онищенко.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в этом году Вишняковский сквер вошел в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды». На реконструкцию территории выделили около 80 млн рублей. В обновлении сквера примет участие бюро «Стрелка», которое занималось разработкой концепции развития парка Горького в Москве.

Колонку Юрия Степанова об опасениях и пожеланиях жителей краснодарской Дубинки по поводу реконструкции Вишняковского сквера читайте здесь.

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