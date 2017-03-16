В Краснодаре парень с ножом отобрал телефон у знакомого

В Краснодаре 18-летний местный житель обратился в дежурную часть управления МВД России с сообщением о совершенном разбойном нападении.

Он пояснил, что на аллее на улице Красной к нему подошел молодой человек и под угрозой применения ножа потребовал отдать мобильный телефон. Потерпевший узнал нападавшего: они виделись в кругу общих друзей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Спустя 20 минут после нападения сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого. В ходе досмотра у 19-летнего уроженца Уфы оперативники обнаружили и изъяли похищенный мобильный телефон и орудие преступления.

Молодой человек сознался в содеянном, но не смог объяснить мотив своего поступка. По словам задержанного, в Краснодар он приехал к родственникам. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за угон.

Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой, совершенный с применением предметов, используемых в качестве оружия», которая предусматривает до десяти лет лишения свободы.

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Источник