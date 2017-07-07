В Краснодаре парень с пистолетом трижды грабил своего приятеля

Злоумышленник, угрожая оружием, в течение нескольких недель три раза грабил своего знакомого.

В полицию позвонил местный житель и рассказал, что познакомился в компании общих друзей с парнем, после этого новый знакомый в течение нескольких недель неоднократно приходил к нему домой и, угрожая пистолетом, забирал у него деньги. Всего злоумышленник забрал более 20 тыс. рублей, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался ранее судимый за разбой и кражу 21-летний местный житель. Он признался в трех фактах разбойного нападения, во время обыска у него нашли травматический пистолет.

Возбудили уголовное дело о вооруженном разбое. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

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