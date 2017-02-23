В Краснодаре парень ударил ножом для шаурмы повара кафе и угнал машину

В Краснодаре в феврале сотрудники полиции задержали 19-летнего местного жителя, которого подозревают в причинении телесных повреждений и угоне машины.

В дежурную часть полиции обратился 31-летний повар торговой точки быстрого питания, которая расположена на улице Дзержинского. Он рассказал, что неизвестный через окно схватил с рабочего стола нож для шаурмы и несколько раз ударил его по голове. После этого злоумышленник скрылся, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Полицейские составили ориентировку на предполагаемого преступника. Его задержали во дворе многоквартирного дома на улице Стахановской. Молодой человек спрятался в чужом отечественном автомобиле. Он проник туда, разбив боковое стекло.

При задержании парень попытался убежать. Чтобы угнать автомобиль, он соединил провода замка зажигания. С помощью этого он запустил двигатель, но через несколько метров не справился с управлением и врезался в пень. Хозяин легковушки узнал об угоне от правоохранителей.

Злоумышленника доставили в отдел полиции. Он не смог объяснить мотивы своих действий. Медицинское освидетельствование показало, что парень находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту угона машины в отношении подозреваемого возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения легкого вреда здоровью.

Источник