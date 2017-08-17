В Краснодаре парк «Солнечный остров» увеличат на 200 га

К территории парка планируется присоединить участок, на котором ранее предполагалось строительство гольф-клуба.

Об этом стало известно 17 августа на часе контроля, который провел губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

По мнению главы региона, земельный участок необходимо соединить с парком «Солнечный остров», создав единую зеленую зону. Он отметил, что благоустройство новой территории будут детально обсуждать с жителями города, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

«Как эта территория в дальнейшем будет облагораживаться, решим совместно с жителями. Мы должны максимально сохранить здесь зеленые насаждения, не допустить появления в этой зоне капитальных строений. Парк должен остаться парком», — подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2016 года вступило в силу решение суда о возвращении в муниципальную собственность участка в 200 га стоимостью более 2,7 млрд рублей. В январе 2014 года компания «Кубанская нива» получила в аренду участок земли на десять лет. Территория была предназначена для размещения гольф-клуба. В марте того же года арендатор уступил часть своих прав нескольким частным компаниям. В ноябре «Кубанская нива» зарегистрировала свое право собственности на возведенное на участке помещение площадью 690 кв. м.

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