В Краснодаре партию Мастера в балете исполнит артист Большого театра

В Краснодаре 20 апреля в балете «Мастер и Маргарита» выступит артист Большого театра Владислав Лантратов.

В балете-фантасмагории он исполнит роль Мастера. В роли Маргариты выступит заслуженная артистка Кубани Татьяна Крюкова.

Автором постановки стал главный режиссер и балетмейстер Музыкального театра, заслуженный деятель искусств Кубани Александр Мацко. Балет в двух действиях создан по одноименному роману Михаила Булгакова на музыку Альфреда Шнитке, Дмитрия Шостаковича, Дмитрия Покрасса, Даниила Покрасса.

Показ пройдет в Музыкальном театре в рамках Международного фестиваля современной хореографии, сообщает пресс-служба ТО «Премьера».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», премьера балета-фантасмагории «Мастер и Маргарита» состоялась в краснодарском Музыкальном театре 18 и 19 июня 2016 года.

V Международный фестиваль современной хореографии откроется 20 апреля, 28 апреля в Краснодаре выступит Санкт-Петербургский государственный академический театр балета Бориса Эйфмана с постановкой «Евгений Онегин». Завершится фестиваль 30 апреля гала-концертом с участием молодежных коллективов.

Фоторепортаж с предпремьерного показа «Мастера и Маргариты» смотрите здесь.

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