В Краснодаре патриарх Кирилл заложит камень на месте строительства храма в КубГУ

В регион прибыл Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Первым городом в программе визита стал Ейск.

Губернатор края Вениамин Кондратьев и десятки прихожан встретили предстоятеля в храме Преображения Господня. На его территории глава РПЦ осмотрел строительство Спасо-Преображенского собора. Он станет главным храмом Ейской епархии. Фундамент заложили два года назад. В планах — установить пять куполов и колокольню. На территории храма расположатся причтовый дом и воскресная школа. Патриарх Кирилл отметил, что на Кубани строится много соборов и церквей, и все больше людей приходят в храмы. Глава РПЦ также подчеркнул: край заметно преобразился за последние годы.

«Мы летели над плодородной землей — какая замечательная ухоженная земля, какие перемены произошли! Замечательно, что они сопровождаются переменами в духовной жизни. Мы строим храмы, в этом залог нашего духовного благополучия, залог успехов нашего народа», — сказал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл.

Глава РПЦ впервые прибыл на Кубань на несколько дней. Программа визита масштабная. Патриарх посетит три муниципалитета и совершит праздничные богослужения. Вместе с Вениамином Кондратьевым предстоятель побывает еще в Краснодаре и Армавире. В этих городах 26 и 27 сентября в честь Воздвижения Креста Господня патриарх проведет службы. В краевой столице планируется, что святейший заложит камень на месте строительства храма на территории Кубанского государственного университета.

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