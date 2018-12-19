В Краснодаре пенсионер перепутал педали, выехал на тротуар и сбил насмерть женщину

Авария произошла 18 декабря около 21:10 на улице Сормовской.
На парковке 75-летний мужчина сел за руль Hyundai. По предварительным данным, мужчина не справился с управлением — он перепутал педали и вместо того, чтобы сдать назад, выехал на тротуар. Там он сбил 75-летнюю женщину.
«Пострадавшая от полученных травм скончалась на месте», — рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в отделе пропаганды ОБ ДПС ГИБДД по Краснодару.
Обстоятельства аварии устанавливаются.
Главные новости читайте в нашем канале в Telegram
Вернуться на ленту