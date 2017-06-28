В Краснодаре пенсионера-педофила посадили на 18 лет за развращение девочек

Краснодарский краевой суд 27 июня вынес приговор жителю Усть-Лабинского района, которого обвиняли в развращении двух девочек.

Следствие и суд установили, что 1 января мужчина вместе с супругой был на семейном праздновании в Усть-Лабинске. Выпив и оставшись в комнате с малолетней дочерью родственницы, он совершил в отношении девочки развратные действия. Об этом ребенок рассказал бабушке, которая обратилась с заявлением в полицию.

Также следствие установило, что в мобильном телефоне злоумышленника есть удаленные файлы порнографического содержания с участием другой девочки. Оказалось, что с мая 2016 года по январь 2017 года злоумышленник забирал девочку из школы, на своем автомобиле увозил в лесополосу, где, используя ее беспомощное состояние, совершал насилие. Свои действия злоумышленник фиксировал на камеру мобильного телефона, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Суд признал пенсионера виновным, его приговорили к 18 годам лишения свободы в колонии особого режима. В суде мужчина вину не отрицал. Приговор в законную силу не вступил, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Усть-Лабинске пьяный пенсионер развратил дочку родственницы в Новый год. В марте завершили расследование уголовного дела в отношении 63-летнего местного жителя, которого обвиняют в развращении двух малолетних девочек и изготовлении порнографических материалов.

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