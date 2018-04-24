В Краснодаре пенсионерка ответила на побои ударом ножа в шею

Преступление произошло 23 апреля в одном из домов в садовом товариществе «Орбита».

Установлено, что между 66-летней женщиной и ее 53-летним сожителем, который злоупотреблял алкоголем, часто происходили конфликты на бытовой почве.

По версии следствия, 23 апреля они поссорились, и мужчина стал наносить пенсионерке побои. В ответ на это она взяла кухонный нож и ударила его в область шеи. Пострадавший скончался на месте. Женщина попросила соседей вызвать полицейских, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Подозреваемую задержали. Рассматривается вопрос об избрании в ее отношении меры пресечения в виде заключения под стражу. Возбудили уголовное дело об убийстве. Расследование продолжается.

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