В Краснодаре пенсионерка во время драки ударила мужа кувалдой и шилом

В Карасунском округе в ноябре задержали женщину за причинение телесных повреждений супругу.

В полицию позвонила местная жительница и рассказала о том, что во время ссоры она нанесла своему супругу телесные повреждения. Полицейские выехали на место происшествия и выяснили, что мужчина и женщина поссорились на бытовой почве, а затем подрались. Во время драки 65-летняя женщина взяла кувалду и ударила ею мужчину, а затем шилом нанесла ему несколько ударов в грудь. После этого она позвонила в полицию и в скорую помощь.

Пострадавшего госпитализировали. С места происшествия изъяли кувалду и шило, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Женщина попыталась скрыться от полицейских, но ее задержали и доставили в отдел полиции. По факту произошедшего проводят проверку.

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