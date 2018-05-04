В Краснодаре пенсионерка зарезала сожителя в дачном поселке «Орбита»

Преступление произошло днем 23 апреля. Возбудили уголовное дело об убийстве.

Установлено, что 66-летняя женщина арендовала дом вместе с 53-летним сожителем в садовом товариществе «Орбита». По данным следствия, днем 23 апреля между ними произошел конфликт, пьяный мужчина стал избивать женщину. В ответ она ударила обидчика кухонным ножом в область шеи. После этого злоумышленница вызвала скорую помощь и полицию. Приехавшие медики констатировали смерть пострадавшего, которая наступила в результате полученного ранения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ. Обвиняемую поместили под домашний арест. Следствие устанавливает обстоятельства преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

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