В Краснодаре пенсионерку обокрал сожитель, с которым она познакомилась на кладбище

К участковому уполномоченному с сообщением о краже денег и ювелирных изделий обратилась 89-летняя жительница улицы Старокубанской.

Женщина рассказала, что регулярно откладывала различные суммы, которые хранила в своей комнате. Несколько дней назад краснодарка решила пересчитать деньги и обнаружила недостачу 350 тыс. рублей. Кроме того, из квартиры пропали серьги и золотое кольцо, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УМВД по Краснодару.

В краже имущества уличили 56-летнего сожителя потерпевшей. Ранее не судимый краснодарец сознался в содеянном и рассказал, что сдал золото в ломбард, а деньги потратил на личные нужды. Подозреваемый случайно познакомился с заявительницей в 2014 году на кладбище. После этого он переехал жить в ее квартиру. По словам мужчины, на совершение преступления его толкнуло тяжелое материальное положение.

В отношении задержанного возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная в крупном размере», ему грозит до шести лет лишения свободы.

Полицейские установили пункт сбыта похищенного золота, в ближайшее время его вернут законной владелице.

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