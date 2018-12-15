В Краснодаре перед кинотеатром «Болгария» открылась новогодняя ярмарка

По периметру площади расставили 19 деревянных домиков.
Здесь можно купить продукты, новогодние сувениры и аксессуары.
Также на площади работают уличные кафе. Гости могут попробовать традиционный русский напиток — сбитень.
На ярмарке выступают краснодарские диджеи, пройдут музыкальные фестивали кавер-групп, джазовых исполнителей, представителей жанра авторской песни. С 17 по 20 декабря проедут кулинарные мастер-классы.
Предновогодняя ярмарка будет работать до 24 декабря, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.
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Новый год — 2019
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