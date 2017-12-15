В Краснодаре перед кинотеатром «Болгария» высадили 2,1 тыс. кустов роз

Благоустройство зоны отдыха завершили в декабре.

«Эта территория пользуется большой популярностью у горожан. Сейчас мы видим кардинальные перемены — после благоустройства площадь стала красивым и комфортным местом отдыха. Этого мы и стремились добиться, реализуя проект по формированию комфортной городской среды», — сказал мэр Евгений Первышов.

Благоустройство территории велось по утвержденному дизайн-проекту. Замглавы города Евгений Зименко рассказал, что планировка площади осталась неизменной. На центральной аллее сохранили цветник, его пересекают дорожки.

Пешеходные участки выложили тротуарной плиткой. Всего потребовалось более 3,2 тыс. кв. м плитки. Рабочие сделали уличное освещение, установили бордюры, фонарные столбы, декоративные ограждения. По периметру площади разместили 15 лавочек, 15 урн, две качели.

На центральной клумбе высадили более 2,1 тыс. кустов роз, на самой площади и вокруг нее — 35 красных кленов и декоративных яблонь. На территории высадили более 8 тыс. зеленых насаждений и уложили 5,5 тыс. кв. м газона.

К новогодним праздникам в центре площади установили елку. Первышов пообщался с жильцами соседних домов, примыкающих к площади. Они рассказали главе города о существующих проблемах на придомовых территориях. По поручению мэра все вопросы отработает администрация Центрального округа вместе с профильными подразделениями. Глава краевого центра поручил Зименко проработать возможность включения территорий этих домов в планы по ремонту и благоустройству на следующий год, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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