В Краснодаре перекресток Тургенева и Гагарина будет закрыт до 27 августа

Это связано с непредвиденными работами по переустройству сетей водоснабжения. Движение транспорта возобновится 27 августа в 3:00.

Открыть перекресток улиц Тургенева и Гагарина для движения транспорта планировали утром 23 августа. Однако во время переустройства на инженерных сетях возникла необходимость проведения дополнительных работ на сетях водоснабжения. Их ведет ООО «Краснодар Водоканал».

В связи с этим сроки ограничения движения на пересечении Тургенева и Гагарина продлят еще на четыре дня, сообщил заместитель директора городского департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Анфиногенов.

На этот период продолжит действовать одностороннее движение на участках улиц Воровского — от Фестивальной до Гагарина, Монтажников — от Аэродромной до Тургенева. На пересечениях улиц Аэродромной и Монтажников, а также Воровского и Фестивальной временно изменится направление главной дороги по основному потоку движения, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре 18 августа для транспорта закрыли перекресток улиц Тургенева и Гагарина.

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