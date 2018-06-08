В Краснодаре перекресток улиц Зиповской и Московской очистят от киосков

Мэр Евгений Первышов 8 июня совершил рабочий объезд.

На пересечении Зиповской и Московской располагаются незаконные киоски и магазины. Их предстоит снести. Некоторые объекты перестроили в капитальные строения. По ним муниципальный контроль также добился судебных решений о сносе.

«Правда на стороне города. Задача, которую ставит губернатор — навести порядок, и параллельно — создать все условия для кубанских сельхозпроизводителей, чтобы они могли напрямую реализовать свою продукцию. Зиповская — Московская — торговые фавелы Краснодара, количество жалоб жителей можно выложить в несколько томов», — сказал мэр Евгений Первышов.

Он добавил, что работу по очитке перекрестка начали давно. Сейчас управление муниципального контроля находится на финишной прямой в этом вопросе, сообщил на своей странице в Facebook помощник мэра Краснодара Владимир Вербицкий.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», глава Краснодара поручил добиться демонтажа несанкционированных торговых павильонов. С 1 апреля в краевой столице начал действовать оперативный штаб по вопросам законности торговли.

Мэр Краснодара призвал горожан сообщать о возведении незаконных ларьков.

В Краснодаре суд лишил права собственности владельцев 25 незаконных ларьков.

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