В Краснодаре перенесли две ярмарки выходного дня

С улицы имени Атарбекова ярмарка переместилась на Каляева. С улицы Одесской — временно на Путевую, 5.

Отмечается, что новое размещение более удобно для краснодарцев.

Всего в Краснодаре по субботам действует 11 ярмарок выходного дня. С 8:00 до 15:00 продукцию кубанских сельхозпроизводителей можно приобрести на Городской ярмарке по улице имени Буденного между Красной и Рашпилевской, на ярмарке Западного округа на Чекистов, 9, в Прикубанском округе — на Каляева, 198, Восточно-кругликовской, 26, Героя Яцкова, 11, Дзержинского, 213.

В Карасунском округе ярмарки находятся на Уральской, 168, Невкипелого, 31, Бершанской, 117, а также в хуторе Ленина на Огородной, 62. В Центральном округе покупателей ждут на Путевой, 5.

Всего на ярмарки выходного дня в столицу Кубани продукцию привозят более 880 представителей производителей из 37 муниципалитетов Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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