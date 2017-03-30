В Краснодаре переоборудуют котельную в отапливаемом дровами детском саду

30 марта в 07:47

Власти Краснодара в марте поручили переоборудовать котельную с твердого топлива на природный газ в детском саду № 34 в кратчайшие сроки.

Дошкольное учреждение на улице Бородинской, 52 в Пашковском микрорайоне 29 марта посетил заместитель главы города Владислав Ставицкий.

«Необходимо в кратчайшие сроки полностью обновить котельную, сделать ее современной и безопасной, перевести на природный газ. Часть необходимых для этого средств уже выделена и приступить к работам нужно немедленно, завершить их уже в 2018 году», — отметил он.

Детский сад отапливают с помощью дров и угля. Учреждение построили в 1955 году. Сейчас оно состоит из трех корпусов, его посещают около 120 воспитанников.

Заместитель главы города добавил, что в ближайшее время будет проведена экспертиза, составлены проект и смета, определена подрядная организация для проведения работ. Средства на эти цели — 1,2 млн рублей — поступили за счет программы по выполнению наказов избирателей от депутатов городской думы, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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