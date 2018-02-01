В Краснодаре перевернулся автомобиль

Это произошло на одной из главных магистралей города. За рулем иномарки находился 40-летний мужчина.

Авария попала в поле зрения камер наблюдения. Мужчина получил травмы и был доставлен в больницу. Известно, что водительский стаж пострадавшего — всего четыре года.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре также 1 февраля водитель иномарки заснул за рулем и врезался в столб. В результате ДТП машина перевернулась. Мужчину доставили в больницу с различными травмами и сотрясением мозга.

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