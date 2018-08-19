В Краснодаре первый слой асфальтового покрытия уложили еще на двух кварталах Тургенева

В рамках капитального ремонта улицы Тургенева продолжается асфальтирование на участке от Северной до Красных Партизан, где ранее были проведены работы по замене ливневого коллектора.

В настоящее время первый слой асфальта уложен на участке от Северной до Рылеева.

«Укладка асфальта идет от квартала к кварталу и уже выполнена на трех из шести кварталов, где ведется капитальный ремонт. На данный момент полностью подготовлено под асфальтовые работы основание дороги на следующем промежутке. Первый слой покрытия на оставшихся трех кварталах — до Гагарина будет уложен в ближайшее время», — рассказал вице-мэр Краснодара Артем Доронин.

На Тургенева также ведут работы по укладке тротуарной плитки. На участке от Красных Партизан до Гагарина провели работы по монтажу нового трубопровода, таким образом новый ливневый коллектор смонтирован на всем участке Тургенева.

Сейчас на участке от Красных Партизан до Гагарина также ведется монтаж линий освещения, сетей связи, замена труб водоснабжения. Затем планируют приступить к устройству проезжей части и тротуарной зоны.

На заключительном этапе на всем участке капремонта установят знаки, остановочные павильоны, перильные ограждения, светофорные объекты, нанесут горизонтальную дорожную разметку, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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