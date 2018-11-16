В Краснодаре планируют открыть два новых участковых пункта полиции

Об этом стало известно 16 ноября на региональном съезде участковых уполномоченных полиции, приуроченном к их профессиональному празднику.

Новые участковые пункты появятся в Краснодаре на улице Ставропольской, 336/6 и в поселке Калинино.

«Администрация города совместно с УМВД по Краснодару стремится создать все условия для эффективной работы участковых. В 2018 году городские власти передали полиции на условиях безвозмездной аренды семь комфортабельных помещений для размещения участковых пунктов, в скором времени будет образовано еще два участковых пункта», — отметил заместитель главы Краснодара Виталий Косенко.

На региональном съезде Косенко наградил почетными грамотами и подарками шестерых сотрудников службы участковых. Всего от властей краевого центра грамоты, благодарственные письма и ценные подарки получат 43 сотрудника УМВД по Краснодару, сообщает пресс-служба администрации города.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре отметили 95-летие образования службы участковых уполномоченных МВД. С профессиональным праздником полицейских Кубани поздравил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

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