В Краснодаре планируют построить трамвайную линию к аэропорту

Мэр Евгений Первышов подписал соответствующее постановление о подготовке документации по планировке территории для строительства трамвайной линии.

«Линия в аэропорт — одна из четырех, приоритетных для строительства. Трамвайная ветка давно необходима городу, с помощью трамвая краснодарцы и гости нашего региона получат дополнительное преимущество, линия свяжет международный аэропорт с остальными районами Краснодара. Уверен, эта ветка будет востребована у краснодарцев и гостей города», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Планируется, что новая линия пройдет от улицы имени Евдокии Бершанской, по улице 8-го Марта до 1-го Мая, по Фадеева, через путепровод, с разворотным кольцом у привокзальной площади аэропорта. Протяженность новой линии составит 4,5 км, заказчиком инженерно-геодезических изысканий выступит МКУ «Центр мониторинга дорожного движения и транспорта», сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре проведут инженерные изыскания для оценки возможности прокладки новых трамвайных линий. Вопрос обсудили на совещании в мэрии. По предварительным оценкам, общая протяженность новых веток составит около 26 км. Проработку ведут городские департаменты транспорта и архитектуры.

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