В Краснодаре планируют построить завод по производству пакетов

Предприятие позволит создать в городе новые рабочие места.

Новый завод по выпуску гибких упаковочных материалов планирует построить компания «РОСГРАНД». Планы по развитию и модернизации завода по выпуску гибких упаковочных материалов глава Краснодара Евгений Первышов обсудил с директором предприятия Сергеем Ерышевым.

«Новый завод, который планируется построить, обеспечит рост налогооблагаемой базы, даст городу новые рабочие места, станет серьезным вкладом в развитие городской экономики», — отметил Первышов.

Определили участок площадью 3,6 га в поселке Березовом. Оформляют документацию для предоставления земли в аренду.

Сергей Ерышев отметил, что это будет сертифицированное предприятие — здание спроектируют под выстроенную производственную цепочку с учетом всех современных европейских норм и требований. Инвестиции в строительство и оснащение составят около 300 млн рублей в течение первых трех лет. Часть технологического оборудования уже заказали, сообщает пресс-служба мэрии Краснодара.

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