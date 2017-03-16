В Краснодаре планируют создать фан-зоны для болельщиков ЧМ по футболу

16 марта в 13:11

В Краснодаре ведутся переговоры о создании фан-зон для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года.

«Такие площадки могут появиться на Театральной и Пушкинской площадях, а также перед кинотеатром «Аврора». Там будут установлены экраны для трансляции матчей, зоны общественного питания и торговли, — все, чтобы жители смогли максимально комфортно приобщиться к большому событию мирового футбола», — рассказал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Руководство региона ожидает, что в период чемпионата мира по футболу 2018 года край посетят более 2 млн туристов.

«По прогнозам краевого министерства курортов, туризма и олимпийского наследия, число наших гостей может увеличиться до 2,3 млн человек. У тех, кто заранее планирует свой отдых, проблем не будет. Сегодня на территории Сочи насчитывается более 1,7 тыс. средств размещения, из них более 160 объектов — крупные отели», — отметил Кондратьев.

Он добавил, что любители путешествовать на автомобиле могут остановиться в автокемпингах и малых средствах размещения. В прошлом году на территории Азово-Черноморского побережья было обустроено порядка 100 автокемпингов, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», краснодарский стадион «Кубань» обновят и будут использовать как тренировочную площадку чемпионата мира.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Турнир примут Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань. Пробные игры на стадионе «Фишт» пройдут в марте и мае 2017 года.

Чемпионат мира по футболу пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Самаре, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Волгограде, Екатеринбурге, Калининграде и Саранске.

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