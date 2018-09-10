В Краснодаре планируют увеличить поступления имущественных налогов в бюджет

На совещании, которое провел глава столицы Кубани Евгений Первышов, обсудили старт периода уплаты имущественных налогов.

«Проведена большая подготовительная работа по актуализации имущества, налогооблагаемой базы — чтобы вся недвижимость жителей Краснодара была оформлена и учтена. Теперь предстоит также четко совместно с налоговыми службами все завершить», — сказал Первышов.

Он отметил, что важно максимально получить имущественные налоги, так как они полностью поступают в городскую казну.

«Это даст дополнительные возможности для реализации социальных обязательств, продолжения строительства школ и детских садов, дорог, благоустройства зеленых зон», — подчеркнул мэр.

Как добавил глава Краснодара, такую же работу ранее выстроили по сбору одного из основных бюджетообразующих налогов — на доходы физических лиц. Совместными усилиями удалось добиться кратного снижения фактов выплаты «серых» зарплат на предприятиях города.

В 2018 году срок оплаты налогов за минувший год завершается 1 декабря. Сейчас продолжается рассылка налоговых уведомлений. Как рассказал директор департамента финансов Николай Лебедев, налоговые уведомления по почте с квитанциями получат только те, кто не оформил доступ к интернет-сервису «Личный кабинет налогоплательщика» на официальном сайте ФНС России. Краснодарцы, уже имеющие доступ к личному кабинету, должны самостоятельно распечатать сформированные квитанции и оплатить их.

«Уплата имущественных налогов является обязанностью каждого гражданина. Собственникам, которые не заплатят налоги до 1 декабря, налоговая служба начислит пеню за каждый день просрочки», — сказал Лебедев.

В 2017 году в казну города поступило налогов на имущество в сумме более 2,5 млрд рублей. В общем объеме собственных доходов бюджета доля имущественных налогов в настоящий момент составляет 17,6%, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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