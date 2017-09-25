В Краснодаре по делу о каннибализме арестовали женщину

Следствие задержало вторую подозреваемую по делу об обнаружении останков тела женщины на территории авиационного училища в Краснодаре.

«На данный момент задержан 35-летний мужчина, подозреваемый в совершении этого убийства, и его сожительница, которую подозревают в подстрекательстве к совершению преступления. Оба они сейчас находятся под стражей. По факту преступления возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Что касается появившихся данных о том, что якобы эта семья являлась каннибалами, то мы не можем сейчас ни подтвердить, ни опровергнуть данную информацию: ведется проверка всех сведений, устанавливаются обстоятельства произошедшего», — сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

По данным правоохранителей, фактов каннибализма в этом преступлении не установлено. Пока что речь идет о расследовании одного или нескольких жестоких убийств, совершенных краснодарской семьей. Однако история о людоедстве, вероятнее всего, была уже домыслена, по словам источника в правоохранительных органах, пользователями соцсетей, пишет «Российская газета».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодаре дорожные рабочие нашли телефон с фотографиями расчлененного женского тела.

После этого 12 сентября на территории военного авиационного училища на улице Дзержинского обнаружили пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с вещами. По данному факту следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара СКР по краю возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ об убийстве.

Позже СМИ сообщили, что на территории Краснодарского края раскрыта семья преступников, которая с 1999 года похищала, убивала и по частям съедала людей. Правоохранители уже смогли доказать причастность каннибалов к гибели семи человек. По предварительной информации, супруги могут быть причастны к гибели 30 человек. При этом из тел подозреваемые делали заготовки. В СК проверяют эту информацию. Личность погибшей установили, это 35-летняя местная жительница.

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