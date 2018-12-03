В Краснодаре по дороге с работы пропал 51-летний мужчина

Полиция объявила в розыск Александра Стадниченко.

Установили, что 51-летний мужчина 26 ноября вышел с работы на улице Уральской и до настоящего времени домой не вернулся.

Приметы пропавшего: рост 165 см, среднее телосложение, волосы короткие темные с сединой. Был одет в кожаную коричневую куртку, черные джинсы, черные туфли, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-группе УМВД России по Краснодару.

Граждан, обладающих информацией о местонахождении Александра Стадниченко, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 231-70-71, 8 (918) 322-22-12, 8 (928) 207-92-10.

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