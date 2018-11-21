В Краснодаре по факту выброшенных из окна кошек возбудили уголовное дело

Мужчина, подозреваемый в этом, отрицает свою вину.

«По факту инцидента, который произошел на улице Ставропольской, возбудили уголовное дело о жестоком обращении с животными. Санкции этой статьи предусматривают наказание от трех до пяти лет», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Личность подозреваемого установили. Он заявил, что выпустил кошек через дверь. Однако это противоречит показаниям очевидцев.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», утром 8 ноября на улице Ставропольской, 183, с балкона многоэтажки мужчина выбросил более десяти кошек. Мужчина объяснил причину своего поступка.

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