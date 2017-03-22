В Краснодаре по федеральной программе построят три школы и два детсада

Три новые школы и два детских сада появятся в Краснодаре. На строительство по федеральной программе «Жилище» уже выделили 1,6 млрд рублей.

Через два года на пустыре на улице Аверкиева построят школу. За парты в новом учебном заведении смогут сесть больше 1,5 тыс. детей. В «Немецкой деревне» школу откроют уже в следующем году. Она рассчитана на 1,1 тыс. человек. Дополнительные места появятся и в 23-й гимназии. Там возведут двухэтажное здание с пищеблоком и спортзалом.

Для дошкольников построят детские сады в поселках Индустриальном и Плодородном-2. В мэрии краевой столицы отметили, что в ближайшие три года новые объекты помогут существенно сократить очередь в образовательные учреждения, сообщается в эфире телеканала «Кубань 24».

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