В Краснодаре по ночам ограничат движение на улице Октябрьской

Движение транспорта ограничат в ночное время с 6 по 30 апреля по одной полосе улицы Октябрьской на участке от улицы Постовой до улицы Пушкина.

«На этом участке будут выполняться работы по подключению одного из зданий к магистральным сетям водоснабжения и канализации. Они будут вестись на проезжей части улицы Октябрьской только в ночное время», — сказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Водителей просят быть особенно внимательными на указанном участке улично-дорожной сети и соблюдать правила дорожного движения, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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