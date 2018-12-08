В Краснодаре по новой программе планируют переселить из аварийного жилья 400 семей

Глава города Евгений Первышов принял участие в рабочем совещании в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ в Москве.

Там обсудили реализацию федеральной программы по расселению жителей из аварийного и ветхого фонда, которая вступит в силу с 2019 года. В ее рамках Краснодарскому краю на первом этапе планируют выделить около 2 млрд рублей.

«Без поддержки федеральной программы, которая вскоре заработает, своими силами городу такую проблему решать очень сложно. Есть такие ветхие здания, проживание в которых становится опасным, из них будем стараться переселить людей в первую очередь», — сказал Первышов.

Федеральная программа «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» входит в состав Национального проекта «Жилье и городская среда». Срок реализации программы — 2019-2024 годы.

В Краснодаре в перечень объектов ветхого и аварийного жилого фонда включен 51 многоквартирный жилой дом, где живет более 400 семей или 1 тыс. 150 человек.

В 2018 году средства на расселение выделяют по городской программе, из бюджета краевого центра. В данный момент проводится расселение шести домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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