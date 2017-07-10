В Краснодаре по подозрению в коррупции перед судом предстал офицер ФСБ

Подсудимого подозревают в многомилионном мошенничестве.

Дело 35-летнего капитана, оперуполномоченного отдела по защите конституционного строя и борьбе с терроризмом УФСБ по Краснодарскому краю Алексея Иванова рассматривает Краснодарский гарнизонный военный суд. На слушании подсудимый отказался отвечать на вопросы о своих связях с семьей одного из участников международного преступного сообщества и вину не признал.

По версии следствия, сотрудник ФСБ в 2012 году получил 10 млн рублей от семьи связанного с преступным миром предпринимателя Василия Степаняна. В обмен он пообещал существенно смягчить меры пресечения и наказания по расследуемому уголовному делу. Деньги передавал сын бизнесмена, с которым подсудимый был знаком с детства. При этом повлиять на расследование или другие процессуальные действия он не мог.

Степанян находился в краснодарском СИЗО с 2012 по 2013 годы. Затем был освобожден и позже скончался от тяжелого хронического заболевания. Сын бизнесмена написал на своего знакомого заявление в правоохранительные органы, передав следователям аудиозаписи их переговоров.

Иванов утверждает, что общался с семьей Степанян в оперативных целях по заданию руководства, никаких гарантий не давал, денег не брал. По его мнению, Степанян-младший написал заявление из мести за отца, сообщает «Интерфакс».

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