В Краснодаре по подозрению в содействии террористам арестовали гражданина Украины

Гражданина Украины Павла Гриба заключили под стражу до 17 октября по решению Октябрьского районного суда. Его обвиняют по ст. 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности».

Подозреваемый находился в международном розыске. Ранее его адвокат сообщил, что Павла Гриба содержат в Краснодаре в СИЗО-5 Федеральной службы исполнения наказаний.

Бывший сотрудник Государственной пограничной службы Украины Игорь Гриб заявил, что спецслужбы РФ похитили его сына Павла во время посещения Беларуси. Посольство Украины в Минске направило ноту в МИД Беларуси для выяснения местонахождения Павла Гриба. Прокуратура в Черниговской области возбудила по факту исчезновения 19-летнего Павла Гриба уголовное дело об умышленном убийстве. В МВД Беларуси сообщили, что гражданин Украины Павел Гриб их сотрудниками не задерживался, а также не обращался в милицию.

МИД Украины выразило протест России в связи с задержанием Павла Гриба. Согласно заявлению украинского внешнеполитического ведомства, он был задержан 25 августа, сообщает ТАСС.

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