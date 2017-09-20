В Краснодаре по подозрению в убийстве объявили в розыск 24-летнего Александра Галушко

Его подозревают в убийстве 40-летнего мужчины, тело которого нашли 19 сентября в лесополосе.

В полицию 19 сентября поступило сообщение о том, что в лесополосе вдоль дороги хутора Октябрьского в Краснодаре найдено тело мужчины с проникающим колото-резаным ранением в области груди. Личность погибшего установили, им оказался 40-летний местный житель. В этой связи возбудили уголовное дело об убийстве, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

В рамках расследования по подозрению в преступлении в федеральный розыск объявили 24-летнего уроженца Туапсе Александра Галушко.

Рост разыскиваемого — 170 см, лицо славянского типа, телосложение худощавое, волосы темно-русые. На обоих плечах татуировки в виде звезды.

Расследование уголовного дела продолжается. Граждан, обладающих информацией о местонахождении подозреваемого, просят позвонить по телефонам: 8 (861) 268-61-76, 8 (918) 380-90-07 или 02.

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