В Краснодаре по улицам Музыкального микрорайона разгуливал голый мужчина

Инцидент произошел 9 апреля, мужчину задержали.

«Сообщение о голом гражданине на улице Чайковского 23/1 поступило в полицию около 17:00. На место прибыли участковый и медики. Мужчина был в неадекватном состоянии с признаками наркотического опьянения», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель пресс-группы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Мужчину доставили в медучреждение, его личность устанавливается. По факту проводится проверка.

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