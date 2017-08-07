В Краснодаре по улице Красной проедет колонна мотоциклов и ретроавтомобилей

В город 14 августа прибудут участники международного автопробега ДОСААФ России.

Планируется, что в 10:00 колонна из семи автомобилей, в том числе ретротехники, в сопровождении мотоциклистов проследует по улице Красной от Гаврилова до парка имени 30-летия Победы. Там соберутся более 200 человек. Среди них — представители молодежных патриотических объединений, Поста № 1, военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, казачества, а также спортсмены и школьники.

На территории музея под открытым небом «Оружие Победы» состоится церемония передачи символов пробега от Ростовской области Краснодарскому краю. Участники проведут памятный митинг и возложат цветы к памятнику Героям Советского Союза. Запланирована работа тематических выставок и площадки всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, концерт. Для гостей организуют военно-полевую кухню.

Маршрут автопробега ДОСААФ России пролегает через 82 региона РФ, а также города Беларуси. Общая протяженность составляет около 12 тыс. км. Участники стартовали из Владивостока и проехали через Забайкалье, Сибирь, Урал, Поволжье, Волгоградскую и Ростовскую область. Автопробег завершат в Севастополе и Минске. По территории Кубани он пройдет с 13 по 16 августа.

Организаторы отмечают, что пробег посвящен 90-летию со дня образования ДОСААФ России. Он призван поддержать интерес молодежи к воинской службе, занятиям спортом и активному образу жизни, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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