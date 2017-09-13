В Краснодаре побит температурный рекорд, державшийся с 1964 года

В краевой столице 13 сентября температура поднялась до 35,1 °C.

«Этот показатель выше предыдущего температурного рекорда на 1,7 °C. Прошлый рекорд был установлен в середине 60-х годов прошлого века», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» руководитель краевого гидрометцентра Андрей Бондарь.

По его словам, до конца месяца прогнозируют достаточно жаркую погоду.

«Температура будет выше нормы, количество осадков — ниже нормы. Дожди ожидаются в третьей декаде», — сказал синоптик.

Он добавил, что 14 сентября столбики термометров будут достигать 26-31 °C, местами по краю — до 34 °C. Затем температура снова повысится до 32-33 °C.

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