В Краснодаре почтили память генерала Лавра Корнилова

Торжественное мероприятие, посвященное 100-летию со дня гибели главнокомандующего Добровольческой армией, генерала Лавра Корнилова прошло 14 апреля в Краснодаре.

Почтить память погибших у мемориала Лавру Корнилову и жертвам Гражданской войны собрались более 2 тыс. жителей города и края. В Корниловских поминовениях приняли участие вице-губернатор Кубани, атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда, исполняющий обязанности главы Краснодара Сергей Васин, председатель городской Думы Вера Галушко.

«В этом году мы отмечаем памятную дату — ровно 100 лет назад генерал Лавр Корнилов погиб под Екатеринодаром вместе со многими казаками и офицерами Добровольческой армии. Несколько лет назад было принято решение — создать на этом месте мемориальный комплекс жертвам Гражданской войны. Мы хотим, чтобы здесь был полноценный тематический парк и в будущем планируем продлить благоустройство этой территории в сторону станицы Елизаветинской и сделать выход к Кубани. Главное, чтобы трагические события 100-летней давности никогда не повторились», — сказал Сергей Васин.

В памятном мероприятии также приняли участие председатель комитета ЗСК по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества, Герой России Евгений Шендрик, председатель Союза казачьей молодежи Кубани Александр Агибалов, писатель, Герой Труда Кубани, Почетный житель Краснодара Виктор Лихоносов.

На Корниловские поминовения прибыли несколько сотен казаков Краснодара, представители исторических отделов Кубанского казачьего войска со всего края, а также воспитанники кадетских казачьих корпусов и классов казачьей направленности.

«Ежегодно Кубанское казачье войско проводит около 17 поминовений. Каждое из них — это трагическая страница истории славного казачества. И сегодня мы отдаем дань памяти легендарному военачальнику Лавру Корнилову. Отрадно, что здесь много молодежи. Именно среди вас воспитываются будущие атаманы первичных, районных обществ, атаманы отделов и войска. Вы должны понимать, что теперь будущее казачества зависит от каждого из вас», — сказал Николай Долуда.

Мероприятие началось с траурного молебна. Поминальную литию об убиенных воинах совершил духовник Екатеринодарского отдела Кубанского казачьего войска, настоятель Свято-Георгиевского храма хутора Ленина Спиридон Федотов. Под оружейные залпы участники поминовений возложили венки к мемориалу генералу Корнилову.

Торжественным маршем прошли колонны казаков Екатеринодарского районного казачьего общества и юных казачат.

После официальной части последовали показательные выступления по боевым искусствам и джигитовке. У гостей была возможность посетить выставку казачьего оружия и предметов быта, а также совершить бесплатные конные прогулки. На обустроенном казачьем дворе все желающие могли попробовать кашу, приготовленную по особому рецепту, и принять участие в традиционных казачьих состязаниях, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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