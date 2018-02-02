В Краснодаре почтили память композитора Григория Пономаренко

Весь день к скульптуре маэстро несут цветы — 2 февраля ему исполнилось бы 97 лет.

Утром возле филармонии имени Г. Ф. Пономаренко прошла акция памяти. Жители и гости города хором исполнили самые популярные песни, музыку к которым сочинил композитор. Например, знаменитый «Оренбургский пуховый платок» и «Не жалею, не зову, не плачу» на стихи Сергея Есенина. Многие произведения кубанского музыканта и сейчас звучат на отечественной эстраде.

«Зарегистрировано 1 тыс. 674 произведения, которые на сегодняшний день исполняются и Газмановым, и Долиной, и хорами, и различными коллективами», — рассказала Вероника Журавлева-Пономаренко.

Композитор самостоятельно освоил нотную грамоту. Он был музыкантом в пограничных войсках во время Великой Отечественной войны. На Кубань Григорий Пономаренко переехал в 1972 году.

«Самое главное наше богатство — это, конечно, люди. И не важно, что Григорий Федорович не родился на Кубани, — он посвятил ей 25 лет. И благодаря ему мы получили наше наследие — краевую филармонию», — сказала министр культуры Краснодарского края Виктория Лапина.

Вечером для поклонников творчества Григория Пономаренко провели большой праздничный концерт.

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