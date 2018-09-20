В Краснодаре почтили память писательницы Мариам Ибрагимовой

Праправнучка поэта Ивана Пущина по материнской линии родилась в Ейске, затем переехала в Кисловодск, где работала врачом в санатории, а после смен собирала исторические сводки о Кавказской войне.

Тщательное изучение документов, первоисточников, музейных и архивных материалов помогло Мариам Ибрагимовой написать роман-трилогию «Имам Шамиль». Именно он стал главным в ее творческой жизни.

«Мы хотим на ее примере показать молодым людям, казачеству, какой это человек был, как она праславляла свои малые родины», — сказал полномочный представитель Республики Дагестан в Краснодарском крае Магомед Нурудинов.

«У нее есть прекрасное стихотворение, которое посвящено Михаилу Лермонтову. Оно заканчивается так: «Кавказ я люблю как Отчизну, а Россию — как русскую мать». И эти слова отражают все творчество матери», — считает сын Мариам Ибрагимовой Руслан Ибрагимов.

В памятный день в центральном концертном зале собрались родственники, друзья и поклонники творчества Мариам Ибрагимовой. Те, кто знал поэтессу лично, отмечают, что талантливая дочь двух братских народов писала на русском языке, но в произведениях создала целую галерею образов свободолюбивых, преданных своей Родине горцев. Она писала в разных жанрах. Роман, повесть, рассказы, поэмы, стихи и публицистика одинаково глубоко трогают каждого, кто познакомился с ее творчеством.

Главные новости читайте в нашем канале в Telegram

Вернуться на ленту

Источник