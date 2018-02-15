В Краснодаре почтили память погибших в Афганистане солдат

Больше 500 человек 15 февраля пришли на акцию памяти в Чистяковскую рощу.

Последний советский солдат переступил мост Дружбы и навсегда покинул Афганистан 29 лет назад. Десятилетний конфликт унес жизни свыше 15 тыс. советских бойцов. Больше 3 тыс. кубанцев были награждены орденами и медалями, пятеро стали Героями СССР.

Юрию Шевченко было 40 лет, когда он попал на территорию республики. Ветеран вспоминает, как на войне героизм требовался от каждого, а молодые парни, которые едва успели отметить совершеннолетие, вмиг становились настоящими мужчинами.

«Только гордость была за них. Мы с честью выполнили наш долг и вернулись домой. Всегда остается наша боль за тех ребят, которые навечно остались на той огненной земле», — рассказал ветеран боевых действий в Афганистане Юрий Шевченко.

Ветераны Афганистана проводят в школах по всему краю уроки мужества, рассказывают о боевых действиях студентам. И каждый год 9 Мая они строем выходят на Театральную площадь в Краснодаре.

«В России нигде такого пока еще нет, а в Краснодаре мы уже пять лет подряд открываем парад 9 Мая в своей традиционной форме», — отметил председатель правления краснодарской организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Виктор Кирсанов.

И все это делается, чтобы о той войне не забыли.

Накануне памятный марш состоялся и в Ейске. Участники парада «Свеча и гранит» прошли вдоль улицы Коммунистической до Молодежной площади. В колонне были школьники, кадеты, студенты, казаки и ветераны боевых действий. Они возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам.

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