В Краснодаре под колесами бетономешалки погиб велосипедист

Авария произошла 8 октября около 17:45 на улице Тихорецкой.

Видеозапись с места ДТП опубликовали в социальных сетях очевидцы. По предварительным данным, 63-летний водитель бетономешалки двигался по улице Тихорецкой в сторону улицы Восточно-Кругликовской и при повороте направо сбил едущего в попутном направлении велосипедиста.

От полученных травм 32-летний велосипедист скончался на месте аварии.

Обстоятельства аварии устанавливаются.

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