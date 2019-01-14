ЧП произошло вечером 14 января на пересечении улиц Шевченко и Ставропольской.

По словам очевидцев, мужчина на остановке в состоянии алкогольного опьянения упал на рельсы перед трамваем. Свидетели инцидента отметили, что он попал под второй вагон трамвая маршрута № 6. На месте работают полиция и скорая помощь.

Как рассказали интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе МУП «КТТУ», движение трамваев в сторону улиц Воронежской и Стасова приостановлено.

Выясняются подробности произошедшего.

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