В Краснодаре под Тургеневским мостом прошел модный показ

Мероприятие состоялось вечером 6 октября. Необычное место для показа модной коллекции одежды посетили сотрудники полиции, запретив организаторам включать музыку и разжигать костры.

«Мероприятие началось около 20:00. На нем присутствовали более 100 человек. Практически сразу на место приехали полицейские. Они запретили организаторам включать музыку и расставленное световое оборудование», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» один из зрителей.

В пресс-службе УМВД РФ по Краснодару подтвердили, что на место показа выезжали сотрудники полиции.

Также правоохранители потушили горящие бочки, мимо которых ходили модели. После этого полицейские уехали.

В итоге модный показ состоялся в тишине и под свет автомобильных фар, отметили организаторы.

«Не смотря на то, что полиция запретила включать музыку на улице и световое сопровождение — показ состоялся в тишине и в свете фар автомобиля. Горящие по сценарию бочки были потушены сотрудниками прямо во время показа, что придало пикантности этому событию. Тут хочется отдать должное бдительным сотрудникам за исполнение служебного долга!», — сообщается в аккаунте streetstyle_rf в Instagram.

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