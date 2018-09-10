В Краснодаре подготовили к работе водооткачивающую технику

В случае необходимости заявки выполнят 11 вакуумных машин подрядных организаций.

Штормовое предупреждение в Краснодаре и крае продлили до 12 сентября включительно. По прогнозу синоптиков, в регионе возможен сильный дождь, ливень с грозой, градом, шквалистым усилением ветра до 25 м/с.

Как рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов, вакуумные машины, которые используются для ликвидации подтоплений, направили для дежурства по городу. На ключевых насосных станциях города круглосуточно находятся дежурные. На улице Московской работу насосов заблаговременно проверили, они работают штатно. При необходимости число откачивающей техники увеличат.

Архипов добавил, что по состоянию на 19:30 после дождя подтоплений не зафиксировано, проезд легковых автомобилей и общественного транспорта обеспечивается по всему городу.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций жителям рекомендуют обращаться в ЕДДС по телефону 214-33-36 и 112, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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